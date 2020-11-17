Eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat'a " Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Eşkinat ve avukatı Ali Tunç Saygun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı.

Eşkinat, savunmasında daha önceki beyanlarını tekrar ederek beraatını talep etti. Mahkeme, Eşkinat'ı, suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu ve kişisel durumu dikkate alınarak "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan alt sınırdan 1 yıl hapse mahkum etti.

Hakaret eyleminin alenen işlendiğinden cezayı 1 yıl 2 aya çıkaran mahkeme, Eşkinat'ı duruşmadaki iyi hali dolayısıyla takdir indirimi uygulayarak 11 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.

Davanın geçmişi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ekrem Eşkinat hakkında 23 Ekim 2017'de CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatılmış ve kamu davası açılmıştı.

Eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından beraat etmişti.

Dosya, itiraz üzerine İstinaf Mahkemesine gönderilmişti. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını "Cumhurbaşkanı'na hakaret" yönünden bozmuş, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" yönünden onamıştı.