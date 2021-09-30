Son dakika... Eski Tunus Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerine zaman sınırlaması konulması çağrısı yaptı - Son Dakika

Eski Tunus Meclis Başkanı Mustafa Bin Cafer, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi elinde toplayan olağanüstü yetkilerine bir zaman sınırlaması konulması çağrısında bulundu.

Tunus'ta devrim sonrasındaki birinci dönem Meclis Başkanı Mustafa Bin Cafer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yasama ve yürütme yetkilerini devralmasını değerlendirdi.

Bin Cafer, Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkilerine "bir zaman sınırlaması konulması, bir an önce anayasal meşruiyete dönülmesi ve korkuların giderilmesi" çağrısı yaparak, "İtiraf etmeliyiz ki bu ülkede özgürlükler için mücadele eden ve tek adamlığa karşı çıkan vatanseverler arasında kafa karışıklığı ve kaygı var. Bu kişiler Said ile çatışma içinde değil." ifadesini kullandı.

Said'e "bir karşı otorite ve güçler ayrılığı olmaksızın demokrasinin mümkün olmadığı" uyarısını yapan Bin Cafer, "Ben hala Cumhurbaşkanı'nın başarılı olmasından yanayım. Tunus demokrasisini korumak için başarısızlıktan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bin Cafer, Tunus Cumhurbaşkanı'na bu ülkenin vatanseverlerini sürece dahil etmesini ve ülkedeki tüm paydaşların bu çabaya katılması talebinde bulunarak, "homojen bir çoğunluk hükümetini doğuracak yeni bir seçim sistemi ve yasası ayrıca partiler yasasının yeniden düzenlenmesi" gerekliliğine işaret etti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said dün de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.