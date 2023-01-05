Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı.

2 ÖZEL HAREKAT POLİSİ TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. ve 2 özel harekat polisi de bulunuyor.

DODO LAKAPLI DOĞUKAN ÇEP YAKALANDI

Söz konusu suikastte yeni gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, İstanbul Beykoz'da yakalandı.

DOĞUKAN ÇEP KİMDİR?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

35 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.