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Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

03.12.2021 14:58
Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6"ncı duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasını okudu. Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi.

10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDISanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından verdiği kısa aradan sonra, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası vererek, sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış kararı verdi.GÖREVDEN ALINMIŞTI

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.


Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası
Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası
Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Musa Orhan, İntihar, Siirt, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eski uzman çavuş Orhan'a cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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