Ayrıca açıklamada, tören sonrası Murat İrcal ve Osman Soydal'ın, Eskişehir Adliyesi önünden hakim, cumhuriyet savcıları ile adliye personeli tarafından uğurlandığı ifade edildi.

Serik'te tayini çıkan Başsavcı Aytekin ile hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Kaynak: AA

Ali Yeldan, Cumhuriyet, Başsavcı, Yargı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan görevine başladı - Son Dakika

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