Son dakika: Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Brüksel Şehir Konservatuarında eğitim alacak - Son Dakika

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Erasmus+ KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamındaki "Notaların izinde Avrupa'ya merhaba" adlı proje hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Deniz Güler, Bender Çeliker, Burak Çardak, Münevver Çetindere, Seyhan Cömert ve Soner Koç, Brüksel Şehir Konservatuarında 10 gün boyunca Batı Müziği enstrümanlarındaki farklı çalış teknikleri ve öğretim yöntemleri ile ilgili eğitim alacak.

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibeyle desteklenen bu projeyle hareketlilik sürecinde alınan enstrüman eğitimi ile katılımcıların sadece yetkinliklerine katkı sağlamakla kalmayıp, farklı eğitim ve öğretim teknikleri de kazanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra katılımcıların, edindikleri kültürler arası deneyim, paylaşım ve etkileşimlerle, müzik alanında evrenselleşme hedeflerine katkı sağlaması hedeflenen projeyle enstrüman eğitiminde fark oluşturulması amaçlanıyor.

Tanıtım toplantısı ise Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinde Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayben Çimen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Okci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Demircİ, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekipleri, okul müdürleri ve Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi idareci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.