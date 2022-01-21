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Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı

21.01.2022 14:44
Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı

Son dakika haberi... Eskişehir'de Atakan Özkayın'ın kalbinden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 1'i 'kasten öldürme' suçundan olmak üzere 7 sanığın yargılandığı davada ilk celse görüldü.

Eskişehir'de Atakan Özkayın'ın kalbinden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 1'i 'kasten öldürme' suçundan olmak üzere 7 sanığın yargılandığı davada ilk celse görüldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde geçen Ağustos ayında Atakan Özkayın ve Uğur B.'nin aralarında bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Uğur B.'nin elindeki bıçağı karşı grubun üyelerine savurduğu esnada Atakan Özkayın, kalbi ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Olayın ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Özkayın hayatını kaybetti. Firari Uğur B. ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra saklandığı yerde yakalandı.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede tutuklu Uğur B. hakkında maktul Atakan Özkayın'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz şüpheliler Süleyman Y., Şevket Umut C., Sametcan S., Doğuhan G., Batuhan G. ve Berkay Ö., hakkında ise tutuklu şüpheli Uğur B.'yi 'kemik kırığına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Uğur Bayır ile tutuksuz sanıklar Süleyman Y., Şevket Umut C., Sametcan S., Doğuhan G., Batuhan G. ve Berkay Ö. hazır bulundu. Duruşmaya maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Birisi kulağımın arkasına bira şişesiyle vurdu"

Davada müşteki-sanık olarak tutuklu yargılanan Uğur B. mahkemedeki savunmasında, Muammer G. ve sanık Süleyman Y.'nin olay günü kavga ettiğini belirterek iki şahsı barıştırmak için olay yerine gittiğini söyledi. Olayı anlatan Uğur B. "Aracımla düğün salonunun oraya gittim. Süleyman, 8-10 kişilik grupla birlikteydi. Ben Muammer ile kendisini barıştırmak için geldiğimi söyledim. Süleyman elindeki bira şişesini göstererek 'bunu Muammer'in kafasında parçalayacağım' dedi. Arkamdan biri kulağımın arkasına bira şişesiyle vurdu. Başkası da sopayla vurdu. Ben arabaya ulaşmaya çalışırken grup halinde dövdüler. Arabanın yanındayken yere parlak bir cisim düştüğünü gördüm. Elime alıp 2-3 kez sağa sola savurdum. Amacım kendimi savunmaktı. O esnada bilincimi kaybetmiştim. Birini yaralayıp yaralamadığımı anlamadım. Sonra arabayla mahalleye gittim. Muammer ile birlikte eve çıktım. Üstüm başım kan içindeydi. Bıçağı evde klozetin üstüne koydum. Sonra camiinin orada polislere teslim oldum" dedi.

"Arkamı döndüğümde Atakan kanlar içinde yatıyordu"

Tutuksuz sanık Süleyman Y. mahkemedeki savunmasında, "Ben kavga esnasında Uğur'a vurmadım. Kimin vurduğunu da görmedim. Kimsenin elinde sopa veya bıçak görmedim. Biri 'Atakan vuruldu' diye bağırdı. Arkamı döndüğümde Atakan kanlar içinde yatıyordu. Yanına giderek tampon yaptım. Üzerimde ekmek bıçağı vardı, kavga esnasında düşmüş olabilir. Hiç kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Şevket Umut C. mahkemedeki savunmasında, "Olay akşamı dışarı çıkmıştım. Marketin önünde Atakan, Süleyman ile birkaç kişiyi gördüm. Yanlarına gittim. Muammer ve Süleyman'ın öncesinde kavga ettiğini öğrendim. Uğur, Muammer ve 2 kişi daha arabayla geldiler. Batuhan'ın Muammer'e yumruk atmasıyla kavga başladı. Bıçaklanma anını görmedim. Uğur ile tanımadığım bir şahıs Atakan ile kavga ediyorlardı. Berkay'ı görmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı

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Odunpazarı, Eskişehir, kavga, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eskişehir'de 23 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavgayla ilgili dava görülmeye başladı - Son Dakika
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