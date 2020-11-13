Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Yenibağlar, Eskibağlar, Hoşnudiye, Cumhuriye ile Zafer mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 12 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, kesici ve delici aletler ile 138,59 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca, 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.