Son dakika: Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Şeker, Cumhuriye ile Hoşnudiye mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 8 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.