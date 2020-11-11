Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, İstiklal, Ömerağa, Şeker, Cumhuriye ile Hoşnudiye mahallelerindeki denetim ve kontrollerde 8 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, kesici ve delici aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Eskişehir'de asayiş denetiminde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika