Son dakika! Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahla kavga olayıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde Cevahir Y. ile Sami P. ve Berkay K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Cevahir Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Sami P. ile Berkay K'yi Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sami P. ile Berkay K, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.