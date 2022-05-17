Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

17.05.2022 20:42
Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de dengesini yitirip apartman boşluğuna düşen genç kız öldü.

Eskişehir'de dengesini yitirip apartman boşluğuna düşen genç kız öldü.

Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan Zeynep Kırlı (25), odasının camını sildiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Kırlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Eskişehir, Fatih, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de cam silerken apartman boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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