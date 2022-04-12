Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

12.04.2022 18:15
Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlık mevkisi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile 1 mahkum ve 4 askeri çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aracın, sağlık kontrolü için Eskişehir'e getirilen mahkumu Afyonkarahisar Cezaevine götürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı
Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı
Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı
Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

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Eskişehir, Cezaevi, Mahkum, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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