Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde 20 bin lira değerindeki demir hurdası ile çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişiyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.