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Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

21.01.2022 15:56
Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde 20 bin lira değerindeki demir hurdası ile çeşitli malzemelerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişiyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Asayiş, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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