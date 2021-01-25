Son dakika! Eskişehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, şüpheli K.A'nın içerisinde bulunduğu ticari taksiyi takibe aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan K.A'nın elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak için Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.

Eskişehir 'de jandarma ekiplerinin düzenlediği silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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