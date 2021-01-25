Son dakika! Eskişehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

25.01.2021 11:43
Son dakika! Eskişehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi yakalandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan K.A'nın elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak için Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, şüpheli K.A'nın içerisinde bulunduğu ticari taksiyi takibe aldı.

Karagözler Mahallesi yakınlarında durdurulan araçtaki K.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de düzenlenen silah operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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