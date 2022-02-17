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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

17.02.2022 15:57
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otomobile operasyon düzenledi.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde bin 63 sentetik uyuşturucu hap ile 66,66 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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