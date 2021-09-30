Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 3 mahallede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar, 71 Evler ve Batıkent mahallelerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 70,30 gram metamfetamin, 345,46 gram esrar, 19 kök ekili Hint keneviri, hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.