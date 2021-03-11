Son dakika! Eskişehir'de eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Aynur S. (47) ile eşi Hicazi S. arasında 26 Ağustos 2020'de, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etmişti.

Hicazi S. savunmasında, eşinin olay günü üstüne yürüdüğünü iddia ederek, "Beni elindeki keserle tehdit etmişti. Pişmanım." dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hicazi S. (63), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

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