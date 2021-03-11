Son dakika! Eskişehir'de eşini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde eşini bıçakla öldüren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hicazi S. (63), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Hicazi S. savunmasında, eşinin olay günü üstüne yürüdüğünü iddia ederek, "Beni elindeki keserle tehdit etmişti. Pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa, haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi.
Aynur S. (47) ile eşi Hicazi S. arasında 26 Ağustos 2020'de, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etmişti.
Kaynak: AA
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