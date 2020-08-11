İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 litrelik 600 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 aroma kiti ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 600 şişe etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir 'de etil alkol operasyonu

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:50

Kaynak: DHA

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