Son dakika! Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

18.02.2021 13:29
Son dakika! Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

İş yerinin güvenlik kamerasına tabletle oynamayı sevdiği söylenen Doruk ile babası İlkay Tokkal'ın görüntüleri yansıdı.

Kayıtlarda arızalanan tabletin yerine yenisini almak için gittikleri iş yerinde Doruk Tokkal'ın elindeki oyuncakla babasının kucağında olduğu, babasının oğlunun başını okşadığı görülüyor.

Cenazeler ailelere teslim edildi

3 kişilik Tokkal ailesinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze töreni için Reşadiye Camisi'nin avlusuna getirilen tabutların başında bulunan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım. Torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, Rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz, siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem." diyerek ağıt yaktı.

İlkay Tokkal'ın kardeşi Gülsüm Türk de "Dizildiniz burada üçünüz. Annenle babanı bırakmadın sen Doruk. Annen ve baban da seni bırakmadı. Onlar da aldı seni yanına. Hakkını helal et ağabey. Biz 2 tane candık. Daha çok gençtin abi. Yalnız bıraktın beni. Sen bana nasıl sarılıyordun. Nasıl kokluyordun. Ağabeyim, babam gitti, sen de gittin. Tek başımıza kaldık. Rabbim sizi cennetine alsın. Ağabeyim seni çok seviyorum. Babamın acısını bastırdın." diye konuştu.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Odunpazarı, Eskişehir, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor         
11:46
Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü         
11:11
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu         
10:08
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu Oyuncu Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 13:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei