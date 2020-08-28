Son dakika! Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2) - Son Dakika

Eskişehir 'de, servis otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden beyaz eşya fabrikası işçileri Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam