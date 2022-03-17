Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu

17.03.2022 13:41
Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla rögara indiği, biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruluyor.

Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 31'i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor. İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla yağmur suyu rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.


Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu
Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu
Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu
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Organize Sanayi Bölgesi, Odunpazarı, Eskişehir, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu - Son Dakika


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