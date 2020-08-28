Son dakika! Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son dakika! Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı -İşçi servisi devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 12 kişi ise yaralandı.
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı -İşçi servisi devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işçileri taşıyan servis otobüsünün kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 12 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir- Ankara Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre 26 S 0283 plakalı M. İ. idaresindeki servis otobüsü ile seyir halindeyken, bir anlık dalgınlığı sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Biri kadın, biri olmak üzere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişiden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kaza sonrasında olay yerinde ve çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesine güvenlik şeridi çekilirken, trafik uzun süre tek şeritten devam etti. Eskişehir-Ankara yolu boyunca kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yolun açılmasını bekledi.
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28.08.2020 17:02:04. #1.12#
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