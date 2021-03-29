ESKİŞEHİR Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de fuhuş operasyonu 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte insan ticareti, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan baskınlarda 1'i kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında polis ekiplerince 35 erkek ile 4 mağdur kadının bilgi sahibi olarak ifadesinin alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.