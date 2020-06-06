Son Dakika | Eskişehir'de internet üzerinden telefon sattığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de internet üzerinden telefon sattığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Adem Y. internet üzerinden telefon alım satımı ile ilgili anlaştığı Hakan T'nin kendisini dolandırdığı bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, şüpheli Hakan T'yi Emek Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.