Son Dakika | Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Son Dakika | Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

05.05.2021 15:13
Son Dakika | Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'in Hah ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Hah ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Başara Mahallesi'nde devriye görevi yapan Han İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri yol kenarındaki tarla içerisinde kanadından yaralanmış ve uçamayan bir kızıl şahinin olduğunu fark etti.

Kartal saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen nesli tükenmekte ve koruma altında bulunan kızıl şahin vakit gerekli muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. ???????

Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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