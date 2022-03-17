Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

17.03.2022 14:53
Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 101 paket tütün, 94 paket sigara ile 165 puro ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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