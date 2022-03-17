Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 101 paket tütün, 94 paket sigara ile 165 puro ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.