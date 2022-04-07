Son dakika! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri ve 4 eve yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Söz konusu adresler ve eklentileri ile iki araçta yapılan aramalarda 538 bin dal makaron, 91 bin 700 dal sarılmış sigara, 225 kilogram tütün ile 4 elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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