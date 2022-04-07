Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

07.04.2022 11:17
Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 538 bin dal makaron ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 538 bin dal makaron ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 iş yeri, 4 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda; 538 bin dal makaron, 91 bin 700 dal sarılmış sigara, 225 kilogram tütün, 4 adet elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 7 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Kaçakçılık, Eskişehir, Vergi, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
12:02 İznik Gölü'nde dikkat çeken görüntü: Su seviyesi 14 santim düştü! DSİ'den açıklama: Tedbirleri aldık
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement