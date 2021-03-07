Son dakika haberi: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 277 bin makaron, 76 bin dal sarılmış sigara, 20 bin makaron filtresi, 405 sigara sarma kağıdı, 195 kilogram tütün, 32 bandrol ile 21 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.