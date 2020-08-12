Son dakika... Eskişehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 520 adet sarılmış sigara, 76 adet sigara sarma kağıdı, 93 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 800 adet boş makaron, 62 kilo nargile kömürü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.