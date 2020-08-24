Son dakika... Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

-Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yüklü miktarda etil alkol ve kaçak tütün ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, kaçak tütün, etil alkol ve elektronik malzeme satanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 adet makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 adet alkol kiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 7 adet akıllı cep telefonu, 31 adet powerbank, 6 adet hoporlör ele geçirildi. Operasyon sonrasında ise 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.