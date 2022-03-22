Son dakika! Eskişehir'de kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada oğlu beraat etti - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada oğlu beraat etti

22.03.2022 22:07
Son dakika! Eskişehir'de kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada oğlu beraat etti

Son dakika haberler: Eskişehir'de 2020 yılında bir kadının evinde tavana asılı olarak ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan oğlunun beraatine karar verildi.

Eskişehir'de 2020 yılında bir kadının evinde tavana asılı olarak ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan oğlunun beraatine karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Beyhan B'nin oğlu tutuksuz sanık Caner B. (21) ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, esas hakkında verdiği mütalaada, diğer sanık maktulün eşi Ercan B'nin cezaevindeki ölümü nedeniyle hakkındaki kamu davasının düşmesine, sanık Caner B. hakkında annesine karşı "kasten öldürme" suçunu babasıyla birlikte işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Karardan önce son sözleri sorulan Caner B. annesi Beyhan B'yi öldürmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Ben annemin ölüm saatinde Eskişehir merkezindeydim. Ben annemi öldürmedim, suçsuzum."

Mahkeme heyeti, sanık Ercan B. hakkındaki "eşi kasten öldürme" suçundan açılan kamu davasının düşmesine ve sanık Caner B'nin ise "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan beraatine karar verdi.

Olay ve soruşturma süreci

Tepebaşı ilçesi Kozlubel Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Beyhan B, 26 Ağustos 2020'de evinin bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin yanında bulunan "Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir." yazılı notu Beyhan B'nin yazdığı pasta tarifiyle karşılaştırmış ve uyumlu olduğunu tespit etmişti. İntihar notunda kadının eşi Ercan B. ve oğlu Caner B'ye ait parmak izlerine rastlanmıştı.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle sorgulanan Ercan B. ve Caner B. serbest bırakılmıştı. Ercan B'nin daha sonra arkadaşı ve akrabalarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde eşini öldürdüğüne dair imalarda bulunarak, "İnşallah açık verecek başka bir şey konuşmamışımdır. Böyle şüpheleri üzerime çekecek şeyler yaptım." dediği tespit edilmişti. Yeniden gözaltına alınan Ercan B, geçen yıl nisan ayında "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ercan B. ve oğlu Caner B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ercan B, geçen yıl eylül ayında tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada oğlu beraat etti - Son Dakika


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