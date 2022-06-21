Son dakika! Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

21.06.2022 17:16
Son dakika! Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de, kamyonun çarptığı kamyonetteki sürücü Davut Tekin hayatını kaybederken, Hüri Sevinç ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, kamyonun çarptığı kamyonetteki sürücü Davut Tekin hayatını kaybederken, Hüri Sevinç ise yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesi Numanoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tarikçi'nin kullandığı 66 ABG 338 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Davut Tekin yönetimindeki 26 AEZ 681 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Tekin'in hayatını kaybettiği belirledi. Kamyonette yaralanan Hüri Sevinç ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kamyon sürücüsü Ahmet Tarikçi, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Davut Tekin'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Eskişehir'de kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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