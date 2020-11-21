Son dakika... Eskişehir'de karantinada olması gereken kadın, eğlence merkezinde yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir'de karantinada olması gereken kadın, eğlence merkezinde yakalandı
21.11.2020 12:57
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezine giden bir kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezine giden bir kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yenibağlar Mahallesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir eğlence merkezinde bulunan D.A. isimli kadının bulaşıcı hastalıklar ile ilgili izlem kaydının devam ettiğini belirledi.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen D.A'ya 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.
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