Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü B.A. ile araçta bulunan polis memuru M.T, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Seyitgazi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.A. idaresindeki resmi ekip otosu, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

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