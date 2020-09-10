Son Dakika: Eskişehir'de maske denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de maske denetimi

ESKİŞEHİR'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekipleri halkın yoğun olduğu cadde, sokaklar ve işyerlerinde maske ile sosyal mesafe kuralına ilişkin denetimlerde bulundu. Halkın genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, gençlerin maskelerini çene altında ve kollarında taşıdığı gözlendi. Denetimlere katılan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin 'Bu denetimlerin birinci amacı ceza değil. Fakat kurallara ısrarla uymayan vatandaşlarımı ve işletmelerimiz olursa ilgili ekiplerimiz denetim eksiklerini rapor edip, bu konuda idari para cezaları da uygulanıyorö dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Odunpazarı ilçesindeki trafiğe kapalı olan Hamamyolu Caddesi'ndeki denetimlere Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin katıldı. Park ve bahçelerin olduğu caddede vatandaşları maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyaran Kaymakam Bilgin, işyerlerine de uğrayarak sohbet edip yeni tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

'HALK VE İŞLETMELER KURALLARA UYUYOR'

Sadece Odunpazarı ilçesinde 36 ekipte 164 personelle denetimler yapıldığını ifade eden Kaymakam Bilgin, 'İlçemizin bir çok noktasındaki yaşam alanlarında, caddelerde, sokaklarda, parklarda, alışveriş yerlerinde, özellikle yiyecek içecek sektörünün olduğu yerlerde, pazarlar gibi gıda satışının yoğun olduğu yerlerde denetimler hassas bir şekilde devam ediyor. Bizim bu denetimlerde öncelikli amacımız hem vatandaşlarımızı hem de işletmecilerimizi salgın konusunda bilinçlendirmek, rehberlik etmek ve eksikleri varsa tamamlatmak. Bu denetimlerin birinci amacı ceza değil. Fakat kurallara ısrarla uymayan vatandaşlarımı ve işletmelerimiz olursa ilgili ekiplerimiz denetim eksiklerini rapor edip, bu konuda idari para cezaları da uygulanıyor. Çok büyük oranda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Özellikle temizlik, maske ve mesafe dediğimiz 'tamam' olarak şifrelediğimiz kurala işletmelerimiz ve vatandaşlarımız büyük oranda uyuyorö dedi.

GENÇLER MASKEYİ ÇENE ALTINA İNDİRİYOR

Yaklaşık 850 bin nüfuslu kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle gençlerin maskelerini çene altında indirdiği ya da kollarında taşıdığı gözlendi. Eskişehir'de günlük 150 kadar kişinin koronavirüse yakalandığı, bunlardan büyük çoğunluğunun ise hafif belirtiler nedeniyle evlerinde tedavi gördüğü belirtildi. Mart ayından bu yana ise 61 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.