Son dakika... Eskişehir'de motosikletle kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheliye para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir'de motosikletle kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheliye para cezası uygulandı
14.03.2021 10:49
Son dakika haberi... Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 29 bin 698 lira idari para cezası verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen şüpheliye 29 bin 698 lira idari para cezası verildi.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Büyükdere Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan O.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Motosiklette yapılan aramalarda çok sayıda içki ve pos cihazı ele geçirildi.
O.K'ye, belirtilen adres dışında satış yapmaktan 10 bin, yetki belgesiz satış yapmaktan 17 bin, ayrıca ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin