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Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı

21.02.2022 11:53
Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde, 12 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 105 fişek, 3 pompalı tüfek ile bunlara ait 8 kartuş, bir çalıntı motosiklet ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve denetimlerde gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı - Son Dakika


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