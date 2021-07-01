Son dakika: Eskişehir'de 'Onur Haftası' yürüyüşünde gözaltına alınan 20 kişi serbest - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, izinsiz olarak 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşü yapmak isterken, polis ekiplerince gözaltına alınan 1'ı avukat 20 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 'LGBT Onur Haftası' adı altında izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen bir grup, İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarındaki Adalar mevkisinde dün akşam bir araya geldi. Polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek, gruba toplanmadan müdahale etti. Bazı göstericiler ise hazırlık yaptıkları kafede gözaltına aldı. Yaklaşık 3 saat süren sokak kovalamacaları sonucu 1'i avukat 20 kişi, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 kişi, gece yarısı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.