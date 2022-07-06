Ekipler, kurbanlık satış alanları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ile halkın yoğun bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika

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