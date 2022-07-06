Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika
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Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu

06.07.2022 16:37
Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu

Son dakika habere göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde 3 bin 110 bilgilendirme broşürü dağıttı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde 3 bin 110 bilgilendirme broşürü dağıttı.

Ekipler, kurbanlık satış alanları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ile halkın yoğun bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 3 bin 110 el broşürü dağıtan ekipler, söz konusu olaylara karşı uyarılarda bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir'de polis ekipleri kurbanlık alışverişleriyle ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika

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