Sütlüce Mahallesi Kankardeşler Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan İran uyruklu Hamıd S. (44) ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! ESKİŞEHİR - Polisin çabası yaralı kadının hayatını kurtardı - Son Dakika

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