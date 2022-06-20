Son dakika! ESKİŞEHİR - Polisin çabası yaralı kadının hayatını kurtardı - Son Dakika
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Son dakika! ESKİŞEHİR - Polisin çabası yaralı kadının hayatını kurtardı

20.06.2022 22:32

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayıp eve ateş verdikten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayıp eve ateş verdikten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Sütlüce Mahallesi Kankardeşler Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan İran uyruklu Hamıd S. (44) ile eşi Bangladeş uyruklu Ferini R. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Hamıd S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi.

Şüpheli Hamıd S'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkarıp sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vücudunda 3. derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamıd S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

Evde hasara neden olan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! ESKİŞEHİR - Polisin çabası yaralı kadının hayatını kurtardı - Son Dakika

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