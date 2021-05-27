Eskişehir'de polisten kaçan zanlı, çalıntı motosiklet ve tabancayla yakalandı.
Akarbaşı Mahallesi'nde devriyeye çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli L.Ş, kovalamaca sonucu durdurularak gözaltına alındı.
Üzerinde tabanca ele geçirilen zanlının kullandığı motosikletin ise 2019 yılında çalındığı belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı - Son Dakika