Şüphelinin yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Y.T'nin ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Tim ekipleri, Mutlutürk Sokak'ta durumundan şüphelendiği Y.T'yi takibe aldı.

Eskişehir 'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı - Son Dakika

Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu

Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu