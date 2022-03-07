ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

07.03.2022 10:58

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ercan Aydın idaresindeki 26 S 6055 servis otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 54. kilometresinde sürücüsünün adı henüz bilinmeyen 26 ABH 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale için yola çıkan itfaiye aracı devrildi

Öte yandan, kazaya müdahale için bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini taşıyan araç, kaza yeri yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 2 itfaiye eri, 12 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ercan Aydın, Eskişehir, İtfaiye, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Servis otobüsü ile otomobili çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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