Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı

14.04.2022 12:12

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı Ev ve iş yerini silah atölyesine dönüştüren şüpheliler yakalandı Eskişehir'de silah ticaretine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı

Ev ve iş yerini silah atölyesine dönüştüren şüpheliler yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de silah ticaretine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticaretine yönelik uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 3 ikamet ve 1 iş yerinin de silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili ve silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ile matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Eskişehir'de silah operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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