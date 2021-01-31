Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arifiye Mahallesi Reşadiye Camisi avlusunun yanında bulunan parkta kısıtlama dolayısıyla aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.
Jandarma ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına da yem verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Eskişehir'de sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı - Son Dakika