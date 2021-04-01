Son dakika... Eskişehir'de sokak kendisinin ağaca asılı bulunmasına ilişkin polis çalışma başlattı - Son Dakika

Son dakika... Eskişehir'de sokak kendisinin ağaca asılı bulunmasına ilişkin polis çalışma başlattı
01.04.2021 14:59
Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de bir lisenin bahçesinde bulunan ağaca kedinin iple asılması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Eskişehir'de bir lisenin bahçesinde bulunan ağaca kedinin iple asılması olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi Okçular Sokak'taki Salih Zeki Anadolu Lisesi bahçesindeki bir ağaca sokak kedisinin iple asıldığı ve daha sonra kimliği belirsiz kişilerle indirildiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis merkezi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kedinin bulunduğu yerde inceleme yaptı.
Olay yeri ve bölgesindeki görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sokak kedisinin ölümü ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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