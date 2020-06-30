Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm - Son Dakika

Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm

Son dakika güncel haberi... ESKİŞEHİR'de bir restoranda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken masalara kıyafet giydirilmiş cansız manken oturtuldu.

ESKİŞEHİR'de bir restoranda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken masalara kıyafet giydirilmiş cansız manken oturtuldu. Sosyal mesafe kuralına bu şekilde çözüm bulduklarını ifade eden restoran işletmecisi Timur Polat, 'Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna cansız mankenlerle eğlenceli bir çözüm getirdik' dedi.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Eskişehir'de yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra sosyal mesafe vazgeçilmez kural haline geldi. Kentte bir restoran sosyal mesafe kuralına uyulması ve boş bırakılması gereken masalar için cansız manken kullandı. Cansız mankenler kıyafet giydirerek masalarda oturan 'müşteri' görünümü verildi, uyarı yazıları asıldı.

Restorana gelen müşterilerin de beğendiği cansız mankenli sosyal mesafenin eğlenceli bir çözüm olduğunu ifade eden restoran işletmecisi Timur Polat, 'Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna eğlenceli bir çözüm getirdik. Dışarıdan da güzel tepkiler aldık. Bir masa dolu, bir masa boş olacak şekilde bütün düzenimizi aldık. Boş masalarda da cansız mankenleri kullandık. Mankenleri temin etmemiz biraz zor oldu. Şu anda işletmemizde 20 adet cansız manken var' dedi.

'CANSIZ MANKENLE ÇEKTİRENLER VAR?

Cansız mankenlerin restorana renk kattığını ve gelen müşterilerin fotoğraf çektirdiklerini de anlatan Polat, 'Gelen müşterilerimiz cansız mankenlerle fotoğraf çektirmek istiyor. Mekandaki boşluk hissini de bir nebze dengeledi. Her masamızda dezenfektanımız bulunuyor. Dükkana girişte müşterimizin ateşini ölçüyoruz, el dezenfektanı kullanmaya yönlendiriyoruz. Masalarımızı da dezenfektan püskürten bir cihaz ile temizliyoruz. İş yerimizi yüzde bir oranında seyreltilmiş çamaşır suyu ile dezenfekte ediyoruz' diye konuştu.

MÜŞTERİLER DE MEMNUN

Restorana gelen Metin Bozdemir, Eskişehir'de öğrenci olduğunu ve restorana sürekli müşterisi olduğunu söyledi. Bu süreçte sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bozdemir, cansız mankenli çözümü çok beğendiğini ifade ederek, 'Sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılan masalara mankenleri koymuşlar, mükemmel olmuş. İşletme sahiplerini tebrik ederim' dedi.


Koronavirüs, Eskişehir, Manken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm - Son Dakika

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:25 İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:33 Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:10:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Eskişehir?de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]