Eskişehir'in İnönü ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Akın Yıldırım idaresindeki 26 S 7280 plakalı otobüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun 4. kilometresinde İbrahim Çetintaş'ın kullandığı 26 GK 071 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çetintaş ile araçtaki Savaş Çakır yaralandı.
Ağır yaralanan Çetintaş, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika