Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

03.05.2022 13:16
Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de yağmur sonrasında kayganlaşan yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yağmur sonrasında kayganlaşan yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Mihalgazi karayolu Atalan mahallesi yakınlarında F.K., idaresinde ki 26 PA 177 plakalı minibüs ile A.E.'in kullandığı 11 TC 230 plakalı otomobil yağmur sonrasında kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışma sonucunda minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan F.K. ile 2 yaşındaki M.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

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Eskişehir, Mihalgazi, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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